Nomadi: pm, è istigazione odio razziale

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura di Roma sui fatti avvenuti nei giorni scorsi a Casal Bruciato, zona est della Capitale. Il reato per cui si procede è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, così come sancito dall' articolo 604 bis del codice penale. A piazzale Clodio è stata depositata una prima informativa della Digos. Al momento il fascicolo è contro ignoti ma gli inquirenti proseguiranno nell' analisi dei video. La Questura ha già identificato alcuni di quelli che hanno insultato i nomadi compreso chi ha rivolto minacce sessiste alla donna rom.