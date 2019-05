Musica per Roma ok bilancio,25mln ricavi

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - È stato approvato dal Cda il bilancio 2018 della Fondazione Musica per Roma. L'utile netto per il 2018 è di 83.328 euro e i ricavi si attestano a 25.433.491 milioni di euro (23.377.988 milioni di euro un anno fa e circa 24 milioni di euro nel 2016). L'autofinanziamento della Fondazione continua a crescere negli ultimi tre anni, quasi 1 punto percentuale rispetto al 2017, raggiungendo il 67.18% (66.67% nel 2017 e 66,26% nel 2016).

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato raggiunto dalla Fondazione Musica per Roma - ha dichiarato il presidente Aurelio Regina -. Dimostra che le azioni avviate in termini di programmazione e gestione hanno consolidato l'immagine e l'intera struttura dell'Auditorium. Un dato rafforzato anche dal numero di spettatori che per il 2018 si attestano a 511 mila (+11,9%)". "L'equilibrio finanziario - ha detto l'ad José R. Dosal - ci ha permesso di rafforzare il livello qualitativo dell'offerta.

Abbiamo aumentato il numero di eventi da 734 del 2017 a 879 del 2018 con un +19%".