Morta a Ponte Sisto: incontrò aggressore

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Prima l'incontro in un bar del centro e poco dopo la morte. Si indaga per rintracciare il responsabile dell'omicidio di Imen Chatbouri, l'ex campionessa di atletica tunisina di 37 anni trovata morta all'alba del 2 maggio sulla banchina del Tevere, con il borsone della palestra vicino. La donna sarebbe stata avvicinata alle spalle dall'uomo con cui si è incontrata quella sera nel bar che l'ha presa dalle spalle e l'ha buttata giù. Sulla vicenda indagano gli investigatori della squadra mobile. Ancora da chiarire se i due si conoscessero da tempo o se si siano incontrati per la prima volta quella sera.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche quella che alla base dell'omicidio possa esserci un rifiuto della vittima alle avance dell'assassino.