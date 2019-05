Medico picchiato all'ospedale Bordighera

(ANSA) - BORDIGHERA (IMPERIA), 10 MAG - Un medico è stato colpito con un pugno da un paziente che attendeva il referto di una radiografia ad un piede. E' accaduto al Punto di primo intervento dell'ospedale Saint Charles di Bordighera. A colpire il medico è stato un tunisino di 29 anni che si era stufato di attendere il referto. Lo straniero ha anche messo a soqquadro gli uffici. E' stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. L'episodio è accaduto ieri mattina: lo straniero si è presentato in ospedale lamentando un dolore al piede. Dopo una prima visita, gli è stato assegnato un codice bianco e successivamente è stato sottoposto a radiologia.

Impaziente per attendere il referto ha dato in escandescenze: ha insultato i medici, lamentandosi per la tempistica, poi ha colpito con calci e testate le porte dell'ambulatorio e ha colpito con un pugno il medico di turno. Processato è stato condannato a 6 mesi con sospensione della pena.