Giro: Yates "Lo preparo da un anno"

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - "Da un anno preparo questo appuntamento e, se fossi uno dei miei avversari, me la farei sotto. Sto bene, mi sento in forma, sono convinto di fare la differenza. L'anno scorso ho vissuto una bella esperienza, ho vinto delle tappe, ho indossato la maglia rosa per diversi giorni, ho capito i miei limiti". Simon Yates, in conferenza stampa, a Bologna, alla vigilia della partenza del 102/o Giro d'Italia, almeno a parole, lancia la sfida. "E' da mesi che ci penso e so dove ho sbagliato l'anno scorso", le parole del britannico.