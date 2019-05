Borsa, Shanghai apre a +1,29%

(ANSA) - PECHINO, 10 MAG - Le Borse cinesi aprono la seduta in forte rialzo guardando al round negoziale di Washington tra Usa e Cina sul commercio e all'entrata in vigore dei dazi americani, dal 10% al 25%, sull'import di beni made in China per 200 miliardi di dollari, attesa tra circa due ore: l'indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dell'1,29%, a 2.887,83 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna l'1,84%, portandosi a quota 1.538,54.