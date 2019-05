17enne spara da terrazzo,ferito passante

(ANSA) - PRATO, 10 MAG - Un ragazzo di 17 anni ha imbracciato sul terrazzo una carabina ad aria compressa appartenuta ad un nonno, defunto, ed ha sparato ferendo di striscio a una spalla un automobilista di passaggio e colpendo anche la carrozzeria di un'altra auto. E' successo a Prato. "Ho sparato per gioco", è la giustificazione addotta dal ragazzo. Il ragazzo è stato denunciato dalla polizia alla procura dei minori di Firenze per lesioni personali aggravate, danneggiamento ed esplosioni pericolose. Denunciato anche il padre, 44 anni, per omessa custodia dell'arma. L'episodio è avvenuto a San Giusto, periferia ovest della città. Gli agenti, intervenuti poco dopo gli spari, sono riusciti a localizzare l'abitazione da dove erano stati esplosi i colpi. Era la casa della nonna del giovane. Lì hanno trovato la carabina, intestata al nonno scomparso e adesso sotto la responsabilità del padre del ragazzo. L'arma è stata sequestrata con 638 pallini di piombo uguali a quelli con cui è stato ferito l'automobilista.