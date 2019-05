Venezuela: Zambrano, Usa, 'conseguenze'

(ANSA) - ROMA 9 MAG - Gli Usa hanno giudicato "arbitrario" l'arresto del primo vicepresidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Edgar Zambrano, e hanno sottolineato che se il deputato di opposizione non sarà liberato immediatamente, "ci saranno conseguenze".

"La detenzione arbitraria del deputato Edgar Zambrano da parte delle oppressive forze di sicurezza di Maduro in Venezuela è illegale e imperdonabile. Maduro e i suoi complici sono direttamente responsabili della sicurezza di Zambrano", si legge in un tweet dell'ambasciata virtuale degli Stati Uniti in Venezuela, account ufficiale del Dipartimento di Stato Usa per il Paese. "Se non sarà rilasciato immediatamente, ci saranno conseguenze", continua il messaggio. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Zambrano sarebbe stato arrestato da funzionari del servizio di intelligence venezuelano Sebin mentre viaggiava in un veicolo vicino alla sede del suo partito a Caracas.

Successivamente sarebbe stato trasferito al palazzo "Helicoide", la sede del Sebin nella capitale.