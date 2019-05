Tusk, vertice leader Ue il 28 maggio

(ANSA) - SIBIU, 9 MAG - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, al termine del vertice di Sibiu, ha annunciato un vertice straordinario dei 28 capi di stato e di governo per il 28 maggio, cioè, "all'indomani del voto per il Parlamento europeo", per "avviare il processo delle nomine dell'Ue", che intende "condurre in modo veloce", per arrivare a "nominare la nuova leadership dell'Ue a giugno". "Se non si dovesse raggiungere il consenso - ha avvertito Tusk - non esiterò a ricorrere al voto".