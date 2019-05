Trump: Cina pagherà per rottura accordo

(ANSA) - NEW YORK, 9 MAG - Il vicepremier cinese ''sta volando'' negli Stati Uniti per continuare le trattative commerciali, ma la Cina ha ''rotto l'accordo'' e ''pagherà''. Lo afferma il presidente Donald Trump in Florida, secondo quanto riportato dai media americani.

Le trattative commerciali fra Usa e Cina sono attese riprendere nelle prossime ore e alla mezzanotte di venerdì sono previsti scattare i nuovi dazi contro Pechino. ''Non preoccupatevi'' della Cina: ''tutto si risolverà'', ha aggiunto Trump.