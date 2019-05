Mps: utile trimestre scende a 28 milioni

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Mps ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 28 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 188 milioni dello stesso periodo del 2018. Sul risultato, si legga in una nota, pesano componenti negative non operative e non ricorrenti per 92 milioni di euro. Il Cet1 transitional, che a fine 2018 era pari al 13,7%, scende al 13,3%.