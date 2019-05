Mediobanca:crescono ricavi 9 mesi

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Mediobanca nei nove mesi vede crescere i ricavi del 5% a 1.884 milioni e il risultato operativo del 7% a 870 milioni di euro. L'utile netto si attesta a 626 milioni, con un contributo trimestrale di 175,5 milioni, in calo rispetto ai 681,9 milioni dello stesso periodo dell'esercizio passato che aveva beneficiato delle plusvalenze per 95,9 milioni dalla vendita della partecipazione in Atlantia.