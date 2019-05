Graziato italiano detenuto negli Emirati

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Massimo Sacco, imprenditore romano condannato a 27 anni di reclusione e detenuto negli Emirati Arabi Uniti per un presunto traffico di stupefacenti, è stato graziato e presto farà rientro in Italia. L'uomo era stato condannato a 27 anni di reclusione ad Abu Dhabi per traffico internazionale di stupefacenti, al quale si era sempre detto estraneo, e dopo un anno di reclusione era riuscito, tramite la compagna e la sorella, a fare arrivare in radio e alla televisione un appello disperato denunciando torture e maltrattamenti.