Fraccaro, taglio parlamentari storico

(ANSA) - ROMA, 9 MAY - "Il Parlamento raggiunge una tappa storica: con il solo voto contrario di Pd e Leu è stata approvata in seconda lettura la più consistente riduzione del numero di deputati e senatori mai presentata. Con il M5S al Governo si passa ai fatti, vogliamo portare a compimento una riforma attesa da anni per riavvicinare le istituzioni ai cittadini. Le riforme del cambiamento fanno un ulteriore passo verso il varo definitivo, avanti tutta". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.