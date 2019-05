Sarraj, mai più al tavolo con Haftar

(ANSA) - PARIGI, 8 MAG - "Il processo di pace dopo l'attacco del 4 aprile sarà completamente diverso. La situazione è cambiata, quelli con cui ci siederemo al tavolo del negoziato dovranno essere diversi": lo ha detto, in un'intervista alla tv France 24 dopo l'incontro all'Eliseo con Emmanuel Macron, il primo ministro libico Fayez al Sarraj.

"Ho detto a Macron - ha aggiunto Sarraj - che bisogna trovare un'elite seria, politica, di universitari, intellettuali, che rappresentino davvero l'est della Libia. Haftar non può più farlo".