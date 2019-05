Poste:utile 3 mesi 439mln,conferma piano

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Poste Italiane chiude il primo trimestre 2019 con un utile netto di 439 milioni, in calo del 9,5% rispetto al primo trimestre 2018, che "conferma gli obiettivi del 'piano Deliver 2022". Nel confronto tendenziale tra i due trimestri "normalizzato, al netto delle partite non ricorrenti, il risultato netto è positivo, +5,3%, a 231 milioni.

Il risultato operativo, -12,2%, è di 617 milioni: cresce del 6% a 351 milioni il dato "normalizzato" che per la società "evidenzia un importante progresso verso il raggiungimento degli obiettivi 2019".

In calo dell'1,5% I ricavi a 2,842 miliardi (+3,5% 'normalizzati' a 2,569 miliardi).

I risultati commenta l'A.d. Matteo Del Fante, "evidenziano i progressi realizzati con il piano Deliver 2022, caratterizzati dalla crescita dei ricavi ricorrenti sostenibili, da un'attenta disciplina sul versante dei costi e da una costante riduzione della dipendenza di Poste Italiane da partite non ricorrenti quali le plusvalenze".