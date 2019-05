Enel: ricavi 3 mesi +10%,utile a 1,25mld

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - L'Enel chiude il primo trimestre del 2019 con ricavi in crescita del 10,3% a 20,89 miliardi e un risultato netto in aumento del 7,4% a 1,25 miliardi. Lo comunica la società aggiungendo che l'utile netto ordinario ammonta a 1,15 miliardi (+11,3%). A incidere sui ricavi, si legge nella nota, la performance di Enel Green Power, l'attività di trading di energia elettrica in Italia, Cile e Romania, la vendita di combustibili in Italia e la variazione del perimetro, in particolare per l'acquisizione di Eletropaulo in Brasile.

Nel primo trimestre 2019 "abbiamo registrato ottimi risultati che confermano la traiettoria di crescita sinora perseguita e l'eccellente performance operativa registrata da tutte le unità di business". Lo afferma l'amministratore delegato dell'Enel, Francesco Starace, nella nota sui conti, aggiungendo che "questo ottimo inizio d'anno ci consente di confermare la guidance a fine anno".