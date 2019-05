Woody Allen, ultimo film esce in Italia

(ANSA) - NEW YORK, 7 MAG - Nuova puntata nella saga di Woody Allen: l'ultimo film del regista americano scaricato da Amazon uscirà in Italia all'inizio di ottobre. Secondo le conferme ottenute da 'Variety', "A Rainy Day in New York", che il colosso dello streaming ha messo in naftalina dopo le polemiche ispirate dal movimento #MeToo, è stato acquistato dal distributore Lucky Red mentre altri territori europei avrebbero concluso accordi locali. E all'ANSA lo conferma la stessa società italiana.

Dopo il divorzio di Amazon da Allen, la commedia romantica con Timothee Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez e Jude Law è adesso venduta da Glen Basner di FilmNation Entertainment, ha detto la fonte a 'Variety' che ipotizza, prima dell'uscita nelle sale il 3 ottobre, anche una proiezione a settembre alla Mostra del cinema di Venezia. Lucky Red, fondata e diretta da Andrea Occhipinti, ha distribuito il film di Woody Allen del 2017 La ruota delle meraviglie con Kate Winslet: l'ultimo che ha visto la luce prima delle nuove polemiche.