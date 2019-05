Trump mai così popolare, è al 46%

(ANSA) - WASHINGTON, 7 MAG - Donald Trump non è mai stato così popolare da quando si è insediato alla Casa Bianca. Lo rivela l'ultimo sondaggio della Gallup che mostra come l'indice di gradimento verso il presidente americano sia salito al 46% nonostante le mille controversie in cui il tycoon è coinvolto.

A spiegare la performance soprattutto i buoni risultati sul fronte economico, dalla crescita del Pil ai numeri dell'occupazione.