Iniziano lavori su pile est del Morandi

(ANSA) - GENOVA, 7 MAG - Prove di carico sulla pila 11 del moncone est di Ponte Morandi: da stasera l'Ati dei demolitori inizia a lavorare sulla parte est del viadotto con i test di carico per la scarifica dell'asfalto sul tampone. Per i test verranno utilizzati i carri Spmt telecomandati. Per ragioni di sicurezza via Fillak rimarrà chiusa al traffico veicolare. L'Ati è ancora in attesa del risultato dei test sulle 'carote' estratte dalle pile 10 e 11 effettuati da Asl e Arpal per determinare la percentuale di crisotilo presente nel cemento. Il risultato consentirà di prendere una decisione sull'uso di esplosivo. Intanto, per quanto riguarda la zona ovest proseguono i lavori di smontaggio delle pile ancora in piedi. Il Commissario Bucci ha spiegato che due esplosioni tra fine maggio e giugno o solo una nelle ultime settimane di giugno sono i possibili scenari previsti per la demolizione del moncone est nel caso si decidesse di procedere con l'esplosivo e non con lo smontaggio.