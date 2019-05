Francia, 17enne si barrica in un bar

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Un diciassettenne armato è entrato in un Bar-Tabac a Blagnac, nel sud della Francia, e ha preso in ostaggio alcune persone. Una donna è stata rilasciata dopo quasi 4 ore.

Il ragazzo è entrato con un casco in testa e una telecamera GoPro e si è presentato alle forze dell'ordine intervenute sul posto come "il braccio armato dei gilet gialli". Secondo il sito del giornale La Depeche il giovane si chiama Yanis ed è stato fermato a metà dicembre, durante una manifestazione dei gilet gialli a Tolosa.