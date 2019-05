Anonymous viola mail legali, anche Raggi

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Anonymous Italia ha violato la posta elettronica certificata di 30.000 avvocati iscritti all'Ordine di Roma. Tra i dati diffusi ci sono anche le mail della sindaca della Capitale, Virginia Raggi. Il movimento ha pubblicato sul proprio blog anche alcuni screenshot delle presunte mail ricevute dalla prima cittadina da parte dell'amministrazione dell'Ordine degli avvocati circa le quote di iscrizione. Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della polizia Postale è al lavoro in relazione alla violazione da parte di Anonymous Italia degli account. Al momento in procura non è stato formalmente aperto un fascicolo di indagine ma il Cnaipic è intervenuta per acquisire dati ed elementi per le indagini successive per identificare gli hacker.