Zingaretti, nessun dialogo tra Pd e M5s

(ANSA) - ROMA, 6 MAY - Il Pd di Zingaretti sarebbe pronto a un dialogo con M5s? "No, per due ragioni: innanzi tutto perché non lo vogliono loro; e poi perché se ci fosse una crisi dovrebbero pronunciarsi gli italiani". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Quarta Repubblica su Rete 4.