Siri: Romeo, accetteremo scelta Conte

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Come si fa a conciliare le posizioni di Lega e M5s sul caso Siri? "Deve essere bravo Conte a fare questo. È lui l'arbitro, il mediatore. Noi confidiamo in lui e alla fine comunque accetteremo quella che sarà poi la sua scelta perché ci fidiamo di lui. Convinti che farà la scelta migliore".

Così risponde il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in un'intervista a Ilfattoquotidiano.it.