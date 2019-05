Siri: M5s, su mafia ha ragione Salvini..

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "Siamo d'accordo" con Salvini, "lo diciamo da sempre noi che dove c'è puzza di mafia e camorra lo Stato e dunque anche la politica devono intervenire, soprattutto preventivamente. Basta la puzza, il sospetto. Si deve fare a Napoli così come in politica ed è ciò che ci ha spinto a chiedere le dimissioni di Siri, coinvolto in una indagine per corruzione dove ci sono link con la mafia. Quindi prendiamo le parole di Salvini come un via libera alle dimissioni del sottosegretario". Così, all'ANSA, fonti del M5S commentano le parole del ministro dell'Interno.