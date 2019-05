Cresce lettura ma ancora tra ultimi

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Cresce la lettura in Italia, anche se il nostro Paese continua ad occupare le posizioni di coda nel ranking europeo: dietro ci sono solo Slovenia, Cipro, Grecia e Bulgaria. Secondo i dati dell'Osservatorio sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale la lettura di libri (romanzi, narrativa di genere, graphic novel, manuali e saggistica) tra il 2018 e primi mesi del 2019 (marzo) è cresciuta, passando dal 58% al 60% dei 14-75enni. Le persone che si dichiarano lettori, non solo di libri, ma anche di ebook o di audiolibri, passano dal 60% al 64% del campione rappresentativo considerato. È uno dei principali indicatori del mercato del libro in questi primi mesi del 2019 che sarà al centro del convegno "2019: dati e prospettive del libro in Italia", a cura dell'Associazione Italiana Editori - AIE, in programma il 10 maggio al Salone del Libro di Torino. Il confronto guarderà anche ai nuovi scenari: uno tra tutti, il boom della serialità televisiva.