Coni: Collegio decide su scudetto 2006

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - A distanza di 13 anni dallo scandalo che sconvolse il calcio italiano, oggi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni è andato in scena l'ultimo atto su Calciopoli. Innanzi all'ultimo grado di giustizia sportiva, a sezioni unite, presieduto da Franco Frattini, l'avvocato della Juventus Luigi Chiappero ha chiesto una decisione definitiva sulla revoca o meno dello scudetto del 2005/06 assegnato all'epoca all'Inter dal commissario Guido Rossi, decisione di fatto non revocata dall'allora consiglio federale della Figc e successivamente dall'allora Tnas nel 2011, che si dichiarò non competente nonostante la dura relazione dell'allora pm federale Stefano Palazzi alla luce delle nuove intercettazioni che coinvolgevano anche l'allora dirigente nerazzurro Giacinto Facchetti. Il presidente del Collegio di Garanzia Frattini al termine dell'udienza di stamane ha assicurato che entro stasera sarà emessa la decisione sull'ammissibilità o meno del ricorso dei bianconeri contro Inter, Figc e Coni.