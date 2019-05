Berlusconi, trovare nuova maggioranza

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Trovare una nuova maggioranza: è questo l'obiettivo indicato da Silvio Berlusconi per Forza Italia. "Noi come Forza Italia - ha detto - ci siamo dati una missione per l'Italia, quella di avere dei voti che uniti a qualche voto negativo degli alti partiti che oggi stanno insieme al governo possano dare la possibilità di un nuovo governo". "Questo - ha sottolineato - con una maggioranza da trovare in parlamento o con nuove elezioni".