Berlusconi, Ppe si allei con Salvini

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - "Il Ppe deve lasciare l'alleanza con la sinistra e crearne nuove": di questo e' convinto Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha parlato di alleanze "con liberali, conservatori, la destra democratica e magari anche con quella testa matta di Orban e con Salvini, che devono capire che come nazionalisti non potrebbero fare niente, contare niente in Europa".