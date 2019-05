Anadarko, Occidental alza offerta

(ANSA) - NEW YORK, 6 MAG - Occidental rivede al rialzo l'offerta per acquistare Anadarko e mette sul piatto 76 dollari per azione, di cui il 78% in contanti e il 22% in azioni. La nuova offerta presenta un premio del 23,3% rispetto a quella di Chevron ed e' superiore al 50% in contanti e il 50% in titoli di offerto in precedenza da Occidental. ''Siamo fermamente convinti che Occidental sia posizionata in modo unico per spingere la crescita'' del portafoglio di asset di Anadarko, afferma Vicki Hollub, amministratore delegato di Occidental.