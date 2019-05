"Tempi interessanti" per Biennale Arte

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAG - Evoca l'idea di "tempi sfidanti e perfino minacciosi", detta con le parole del presidente della Biennale Paolo Baratta, quel "in interesting times", parte di un falso antico anatema cinese - "May you live in interesting times" - citato dai politici dagli anni'30 in poi, che Ralph Rugoff ha scelto come titolo della 58/a Esposizione Internazionale d'Arte. Mostra che aprirà l'11 maggio, dopo tre giorni di vernice (8-9-10), ai Giardini e all'Arsenale.

Tempi "complessi", segnati dalla possibilità che tutto, anche l'informazione, diventi frammento, che una fake news, come l'antico anatema cinese, diventi realtà; tempi nei quali mostra, come quella messa in campo dalla Biennale che per sei mesi trasforma la città lagunare nel palcoscenico del contemporaneo nelle arti visive, vale la pena di esistere - come ha detto Baratta - "se intende condurci davanti all'arte e agli artisti come una decisiva sfida a tutte le inclinazioni alla sovra-semplificazione".