Salone Libro: Wu Ming, non andremo

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "La settimana scorsa abbiamo annunciato la partecipazione di Wu Ming 4 al Salone Internazionale del Libro di Torino, il 12 maggio, per presentare l'antologia di suoi scritti su J.R.R. Tolkien Il Fabbro di Oxford, in uscita per la casa editrice Eterea. Oggi annunciamo che la presentazione è annullata". Lo annuncia il collettivo di scrittori Wu Ming. "Ormai è noto - scrivono -: al Salone avrà uno stand Altaforte, di fatto la casa editrice di Casapound".

"Noi riteniamo che i fascisti vadano fermati e, metro dopo metro, ricacciati indietro - proseguono -. Noi non abbiamo intenzione di condividere alcuno spazio o cornice coi fascisti.

Mai accanto ai fascisti". Anche lo storico e saggista Carlo Ginzburg, che avrebbe dovuto parlare del suo ultimo volume 'Nondimanco. Machiavelli, Pascal', edito da Adelphi, annuncia la sua defezione: "Informo che annullerò la mia partecipazione al Salone del libro di Torino, prevista per l'11 maggio. Condivido pienamente le dichiarazioni espresse dal collettivo Wu Ming".