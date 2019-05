Mihajlovic, pronti per ultimo scatto

(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAG - Contro il Milan, domani a San Siro, il Bologna scenderà in campo per fare "l'ultimo scatto" e agguantare la salvezza. Un traguardo alla portata, rispetto alla situazione di qualche mese fa e che - se raggiunto - non sarà forse "un miracolo ma quasi un mezzo miracolo", sì. Così, alla vigilia della sfida del Meazza, Sinisa Mihajlovic, carica il suo Bologna, tra le squadre più 'calde' del campionato e pronto a prendersi, sul campo, tre punti fondamentali per la permanenza in Serie A. "Fino a oggi abbiamo fatto tanto - osserva l'allenatore in conferenza - ma in realtà non abbiamo fatto ancora nulla: dobbiamo raggiungere questo obiettivo che è sempre più vicino ma ci manca quell'ultimo scatto. Domani abbiamo già la possibilità di essere salvi. Sappiamo che dobbiamo incontrare una squadra che sta attraversando un momento di difficoltà e per questo abbiamo un vantaggio psicologico nei loro confronti".