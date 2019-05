Jerez, Baldassarri vince in Moto2

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Lorenzo Baldassarri vince la gara di Moto2 a Jerez, quarto appuntamento mondiale, conquistando la terza vittoria della stagione trionfando nella classe Moto2 del Gp di Spagna. Il pilota italiano ha preceduto sul traguardo gli spagnoli Jorge Navarro (Speed Up) e Augusto Fernandez (Kalex).

Grazie a questo successo, Baldassarri allunga in classifica a 75 punti, contro i 57 dello svizzero Thomas Luthi (Kalex), oggi quarto.

In partenza di gara, carambola e incidente nato dalle scintille tra Alex Marquez, il fratello di Marc, e Remy Gardner, con caduta multipla alla prima curva.