Guaidò convoca a veglia di preghiera

(ANSA) - CARACAS, 5 MAG - Juan Guaidó, il leader dell'opposizione venezuelana autoproclamatosi presidente ad interim, ha convocato i suoi sostenitori a livello nazionale ad una veglia di preghiera "per i nostri Martiri e la Libertà del Venezuela.

"Ci incontreremo oggi a Caracas - ha detto via Twitter - nella fede, speranza e coraggio con cui continuiamo nelle strade con lo sforzo e il sacrificio verso il recupero del nostro Paese".

Sul manifesto virtuale pubblicato nella rete sociale si aggiunge che incontrandoci "sulla Avenida Francisco Miranda", all'altezza del Parque Cristal, "illumineremo il nostro Paese nel nome della pace" e "rivolgeremo appelli alle Forze armate nazionali bolivariane".

Lo slogan della giornata, il cui appuntamento è fissato alle 17,30 (le 23,30 italiane) è: "Strade attive per ottenere la fine dell'usurpazione".