Gaza, 6 morti per i raid israeliani

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - E' di sei palestinesi morti il bilancio dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza, mentre si calcola che siano oltre 250 i razzi sparati su Israele negli scontri più gravi avvenuti da un mese a questa parte. Tra le vittime in campo palestinese, la bimba di 14 mesi di cui si era già saputo ieri e sua madre incinta, una donna di 37 anni deceduta poco dopo il raid in ospedale. Tra i feriti, una quarantina secondo il ministero della salute palestinese, almeno un altro bambino. Feriti quattro israeliani, tra cui un anziano in gravi condizioni.