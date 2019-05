Empoli-Fiorentina 1-0, decide Farias

(ANSA) - EMPOLI, 5 MAG - Con una grande prova di orgoglio l'Empoli batte la Fiorentina 1-0 e tiene ancora vico il sogno salvezza. Grazie ai tre punti conquistati oggi al 'Castellani', la squadra di Aurelio Andreazzoli sale a 32 punti, due in meno dell'Udinese quart'ultimo. Nel lunch match della quart'ultima giornata di campionato, i toscani vincono grazie a una rete di Farias (6/o centro stagionale) al 9' della ripresa, su assist di Di Lorenzo. Male i viola, senza successo per l'11ma gara di fila e senza nerbo: Chiesa, influenzato alla vigilia, è entrato solo nella ripresa al posto di Mirallas, dando un po' di brio davanti ma stoppato da un super Dragovski autore di interventi prodigiosi. Da quando è arrivato Montella al posto di Pioli, i Viola hanno ottenuto un solo pareggio in campionato, oltre l'eliminazione in Coppa Italia e, tra l'altro, non ancora matematicamente salvi.