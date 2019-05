Povertà: scende deprivazione nel 2018

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - In netto calo nel 2018 in Italia le persone in situazione di disagio economico: secondo le ultime tabelle Eurostat sulla base di dati provvisori, le persone che affrontano una "grave deprivazione materiale" erano 5.035.000, oltre un milione in meno dei 6,1 milioni del 2017. E' l'8,4% della popolazione a fronte del 10,1% del 2017, il dato migliore dopo il 2010. Si considera deprivazione materiale grave la difficoltà ad affrontare almeno 4 su 10 spese normali: pagare un mutuo, riscaldamento, mangiare proteine regolarmente, fare una settimana di vacanza, avere la macchina o un telefono.