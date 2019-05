Usa, bimbo di 10 mesi morto in naufragio

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAG - Un bimbo di 10 mesi è stato trovato morto ed altri tre migranti, un uomo e due ragazzini di 7 anni, sono scomparsi dopo che la loro zattera si è ribaltata nella notte nelle acque del Rio Grande mentre tentavano di attraversare il confine Usa-Messico. Lo riferisce l'Ap citando fonti delle forze dell'ordine. Si teme che i tre dispersi possano essere annegati. I migranti tentano spesso di superare il fiume con zattere precarie e non manovrabili, facilmente travolte dall'acqua alta e veloce.

Secondo un agente, mercoledì sera un uomo aveva riferito ad una pattuglia che una zattera con nove persone si era rovesciata e che suo figlio e suo nipote erano stati spazzati via insieme ad un altro bimbo e ad un uomo. I poliziotti hanno sentito la moglie dell'uomo e suo figlio gridare nel buio e li hanno salvati sottraendoli all'acqua fangosa. Un altro uomo e suo figlio di 13 anni sono stati tratti in salvo nelle vicinanze.

Successivamente gli agenti hanno trovato il corpicino morto del bimbo di 10 mesi.