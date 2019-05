Thailandia: domani incoronazione re Rama

(ANSA) - BANGKOK, 3 MAG - E' tutto pronto a Bangkok per la formale incoronazione di re Vajiralongkorn, succeduto al padre Bhumibol nel 2016. Da domani, tre giorni di elaborate cerimonie si terranno nella capitale, alla presenza di leader stranieri e decine di migliaia di thailandesi lungo le strade e il fiume che attraversa la metropoli. Vajiralongkorn (66 anni) è il decimo sovrano della dinastia Chakri. Solo pochi giorni fa, Rama X ha ufficializzato il suo matrimonio con Suthida Na Ayutthaya, un'ex assistente di volo della Thai Airways da pochi anni promossa a responsabile del suo servizio di sicurezza, con tanto di gradi di generale. La nuova regina (41 anni) è la quarta moglie del sovrano, che risiede per gran parte dell'anno in una villa in Germania. Vajiralongkorn non gode della devozione popolare che era propria del padre, sul trono per sette decenni. Da quando è sul trono, ha anche dato il via a un processo di centralizzazione di poteri attorno alla figura del monarca, per quanto ufficialmente sia al di sopra della politica.