Mattarella, dovere sostenere giornalisti

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Anche in Italia si verifica un alto numero di intimidazioni e atti ostili nei confronti dei giornalisti che esercitano la loro fondamentale funzione. Le istituzioni della Repubblica e la società civile hanno il dovere di sostenerli e non lasciarli soli". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato all'Unione Cronisti Italiani. "Rinnovando la mia solidarietà ai familiari delle vittime, invio un saluto ai cronisti italiani con l'augurio che possano sempre raccontare, liberi da condizionamenti, la realtà del nostro Paese".