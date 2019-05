Fonti Lega, Siri non si dimette

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Armando Siri non si dimette e nella Lega "nessuno lo molla". E' quanto affermano fonti leghiste, interpellate sugli sviluppi della vicenda del sottosegretario indagato per corruzione. Siri, viene spiegato, non farà un passo indietro prima che il premier Giuseppe Conte ne proponga la revoca. Dunque, la vicenda potrebbe decidersi nel Consiglio dei ministri in programma la prossima settimana, tra mercoledì e giovedì.