Di Battista, se crisi governo mi candido

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Se dopo le elezioni europee, dovesse saltare questo governo, mi ricandiderei". Lo afferma Alessandro Di Battista, ospite questa sera di Accordi & Disaccordi, sul canale Nove. "Io mi auguro con tutto il cuore che le prossime politiche ci siano tra 4 anni e lì ci sarei", spiega l'ex deputato M5S che, nell'eventualità che il governo cada dopo le Europee, tuttavia sottolinea: "Io non me lo auguro e non credo che avverrà anche perché questo governo, per merito dei 5 stelle, sta portando avanti cose interessanti, ma a settembre-ottobre mi ricandiderei".