Reddito, Conte: politica attenta bisogni

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - "Il reddito di cittadinanza è stata una riforma che ha suscitato diffidenze e reazioni ostili, qui da noi in Italia e anche all'estero. Abbiamo dovuto intestardirci e mostrare la massima risolutezza per realizzarla.

L'abbiamo infine realizzata e adesso sta dando i primi frutti.

Sono davvero orgoglioso di questo risultato. Questa è la Politica, quella con la P maiuscola, che si mostra attenta ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili, e procede determinata in direzione dell'equità e della giustizia sociale, andando contro tutti coloro che invece difendono l'esistente". Così su Fb il premier Giuseppe Conte. "Un vecchio amico che ha un negozio di ottica mi ha inviato un messaggio informandomi di avere venduto un paio di occhiali da vista a un signore che ha utilizzato la carta del reddito di cittadinanza - ha scritto ancora il presidente del Consiglio -. Mi ha scritto che il cliente aveva problemi di vista, ma non poteva permettersi un paio d'occhiali".