Arsenal, stagione finita per Ramsey

(ANSA-AP) - ROMA, 1 MAG - Aaron Ramsey, centrocampista inglese dell'Arsenal che il prossimo anno giochera' per la Juventus, ha chiuso in anticipo la sua stagione in Premier League. Il tecnico dei Gunners, Unai Emery, lo ha annunciato alla vigilia della semifinale di andata di Europa League, in casa col Valencia. Ramsey, che soffre di un infortunio al ginocchio, "non recuperera' in tempo per il 29 maggio", ha detto il tecnico riferendosi alla data della finale della coppa europea alla quale la sua squadra ambisce. Il campionato inglese termina invece il 12 maggio.