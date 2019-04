Usa: 'i Fratelli Musulmani terroristi'

(ANSA) - WASHINGTON, 30 APR - L'amministrazione Trump intende designare come organizzazione terroristica straniera i Fratelli Musulmani, un influente movimento politico islamico con milioni di membri nel Medio Oriente. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders, dopo alcune notizie di stampa. La mossa, sostenuta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi nella sua recente visita a Washington, farebbe scattare le sanzioni, come successo dopo l'analoga designazione per i Guardiani della rivoluzione islamica in Iran.