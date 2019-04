Marquez, a Jerez è sempre gara speciale

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Jerez è sempre una gara speciale perché è la prima in Europa e c'è molto sostegno da parte dei tifosi spagnoli". Marc Marquez guarda con ottimismo al quarto appuntamento stagionale della MotoGp. "Ovviamente ci avviciniamo allo stesso modo di ogni fine settimana - aggiunge il campione della Honda, reduce dalla caduta che lo ha tolto di scena ad Austin - e dobbiamo sfruttare al meglio ogni momento in pista.

Il tempo tra la gara in America e qui è sembrato più lungo che mai, non vedo l'ora di tornare in sella alla mia moto".

"Mi sono concentrato su questa gara dall'inizio della stagione - gli fa eco il compagno di box, Jorge Lorenzo - Avendo svolto pochi test sapevo che le prime gare sarebbero state complicate. Jerez è uno dei miei circuiti preferiti. La pista normalmente ha molta aderenza e questo si adatta molto bene al mio stile di guida, a differenza di un paio di tracciati sui quali abbiamo già corso. Sono sicuro che possiamo ottenere un buon risultato".