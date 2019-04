F1: Gp Monza fino al 2024, c'è l'intesa

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Aci e Formula 1 hanno raggiunto un' intesa di massima per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al Gran Premio d'Italia a Monza per il quinquennio 2020-2024. Il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia ha dato, quindi, mandato al Presidente Angelo Sticchi Damiani di proseguire la negoziazione con F1 (la proprietà è di Liberty Media) su tutti gli aspetti tecnici e commerciali relativi alla partnership, in modo da giungere, in tempi brevi, alla firma del contratto e rendere pienamente operativa la collaborazione.