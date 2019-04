Prince Originals, 14 tracce inedite

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Si intitola Originals un album di 15 tracce con 14 registrazioni inedite che illuminano il ruolo vitale dietro le scene che Prince ha avuto nelle carriere di altri artisti. Uscirà a giugno da Prince Estate in collaborazione con Warner Bros Records e Tidal. Le tracce sono state selezionate da Troy Carter, rappresentante del Prince Estate, e JAY-Z.

Prince sarà per sempre ricordato come un grandioso performer live, artista da primi posti, rivoluzionario dell'industria musicale. Durante tutto il tempo passato sotto i riflettori nella sua carriera di 4 decenni, Prince ha lavorato anche dietro le scene per promuovere talenti e canzoni di artisti emergenti che rispettava. Dal 7 giugno, Originals sarà disponibile in streaming esclusivamente su Tidal per 14 giorni. Nello spirito di condividere la musica di Prince con i suoi fan come lui voleva, l'album sarà disponibile per lo streaming in qualità Master per abbonati HiFi di Tidal. Gli iscritti ascolteranno le registrazioni come l'artista voleva che suonassero.