Borsa: Milano apre in rialzo (+0,16%)

(ANSA) - MILANO, 29 APR - La Borsa di Milano apre in rialzo dopo la conferma del rating sovrano italiano da parte di Standard and Poor's di venerdì sera. Il primo Ftse Mib avanza dello 0,16% a 21.772 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund.

All'avvio il differenziale scende a 253 punti contro i 260 della chiusura di venerdì e contro il massimo di 271 punti toccato giovedì. Il rendimento del decennale italiano cala al 2,53%.